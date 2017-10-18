Минздрав рассматривает возможность реимбурсации препаратов для амбулаторного лечения онкобольных

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность реимбурсации лекарственных средств, необходимых для амбулаторного лечения онкологических больных, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что поскольку стандарты и протоколы лечения онкобольных постоянно меняются, появляются новые таргетные препараты, а терапия является дорогостоящей, одним из вариантов, который может быть предложен Минздравом, является реимбурсация препаратов для амбулаторного лечения онкобольных.

"Амбулаторное лечение онкологических заболеваний, что касается послеоперационных вмешательств, может предоставляться через такие программы реимбурсации", - отметил он.