Гослекслужба ожидает заключения ГЭЦ по китайской вакцине от гриппа 20 октября, 25 октября – по французской вакцине

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) ожидает заключения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Министерства здравоохранения по китайской вакцине от гриппа 20 октября.

Об этом сообщила глава Гослекслужбы Наталья Гудзь в ходе встречи представителей общественной организации "Родители за вакцинацию" с руководством службы.

"В настоящее время отобранные образцы всех четырех серий двух вакцин направлены в лабораторию контроля иммунобиологических препаратов ГЭЦ. Ориентировочно нам сообщили, что 20 октября будет ответ по вакцине производства Китая, а 25 октября - по вакцине производства Франции", - цитирует главу ведомства общественная организация.

По словам Н.Гудзь, в случае положительного вывода ГЭЦ служба в тот же день выдает заключение контроля качества.

Как пояснила она, при рассмотрении документов по французской вакцине "Ваксигрип" не доставало сертификата готовой продукции и информации по соблюдению холодовой цепи. При этом также возникли вопросы относительно переупаковки препарата для Украины.

По китайской вакцине "Инфлуенза Ваксин" у Гослекслужбы также были вопросы соблюдения холодовой цепи.

"Производителям рекомендовали срочно внести изменения в регистрационные документы. Выяснилось, например, что по французской вакцине могут быть отклонения в температуре до 25 градусов в течение 72 часов, однако это нигде не было указано", - сообщает "Родители за вакцинацию".

Кроме того, в открытом письме к поставщикам вакцин против гриппа 13 октября общественная организация высказала просьбу сообщить, предусмотрена ли дополнительная поставка.

Как сообщалось, в настоящее время на рынке Украины в обороте находится вакцина для профилактики гриппа корейского производства "ДжиСиФлю" в количестве 30 тыс. доз.

Всего в Украине четыре производителя перерегистрировали вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа - актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю", а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.").