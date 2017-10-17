Медицина

14:30 17.10.2017

Разрешение АМКУ концентрации на фармрынке путем покупки фармфирмой "Дарница" акций БХФЗ создает риск монополии – мнение

Разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию на фармацевтическом рынке путем приобретения акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) фармфирмой "Дарница" создает риск монополии производства ряда лекарственных средств, имеющихся в продуктовых портфелях обоих фармпроизводителей.

Такое мнение высказал агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального директора БХФЗ по инвестиционно-юридическим вопросам Олег Голобородько.

Комментируя выводы АМКУ о том, что доля идентичных лекарственных средств в продуктовых портфелях БХФЗ и "Дарницы" не превышает 10%, он отметил, что комитет значительно расширил рамки фармакотерапевтических групп.

"По нашему мнению, в данном случае АМКУ значительно и необоснованно расширил пределы товарных рынков. Если рассматривать препараты, которые пересекаются по принятым фармакотерапевтическим группам, то тогда по некоторым позициям совокупная доля обоих участников превышает 35% (а это уже монополизационная угроза), а в некоторых случаях превышает и 50%. Если расширить пределы групп, то этот показатель составляет менее 10%", - сказал эксперт.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о двух группах производимых этими компаниями препаратов – амфениколах (совокупная доля на рынке 70%) и противотуберкулезных препаратах (98,4%).

Кроме того, О.Голобородько отметил, что в БХФЗ рассматривают ситуацию с "Дарницей" не как корпоративный конфликт, а как попытки недружественного поглощения.

Как сообщалось, в июле АМКУ разрешил концентрацию на фармацевтическом рынке Украины, которая заключается в приобретении ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ).

По мнению экспертов АМКУ, в продуктовых портфелях обоих участников концентрации лекарственные средства производства БХФЗ и "Дарницы", которые пересекаются согласно признакам взаимозаменяемости, составляют не более 10% общего объема производства.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора.

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