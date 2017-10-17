Медицина

14:03 17.10.2017

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Раду поддержать правительственную медреформу

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Раду поддержать правительственную медреформу

 Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает Верховную Раду поддержать медицинскую реформу и проголосовать за предложенные правительством законопроекты №6327 и №6604.

Как сообщает ЕБА, с такой просьбой комитет ЕБА по здравоохранению обратился в письме к председателю Верховной Рады и народным депутатам.

"Ассоциация поддерживает приоритетность рассмотрения законопроектов о медицинской реформе законопроекты №6327 и №6604 и акцентирует внимание парламента на том, что принятие этих законодательных инициатив должно состояться до конца октября 2017 года", - сообщает ЕБА.

По мнению ассоциации, принятие медреформы до конца октября 2017 года позволит своевременно обеспечить соответствующее финансирование для заложенных в законопроектах преобразований, которые должны начаться с 1 января 2018 года.

"Восстановление доверия к отечественной медицине и повышение уровня медицинской грамотности населения Украины во многом зависит сейчас от факта принятия медицинской реформы и начала ее внедрения именно в 2018 году", - подчеркивают в ЕБА.

В ассоциации отмечают, что перенос медреформы на 2019 год "может создать излишнее напряжение в обществе".

Как сообщалось, согласно предварительной повестке дня пленарной недели парламента, во вторник, 17 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 6327 по медреформе.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети "Фейсбук" призвал депутатов объединиться, чтобы "начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав не поддерживает запланированный на среду нацфорум по здравоохранению

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

Законопроект о сельской медицине предусматривает строительство 4 тыс. современных амбулаторий в сельской местности – Березенко

Кандидатура Супрун во главе Минздрава не привязана к успеху голосования правительственной медреформы – Березенко

Правительственный законопроект о медреформе не предусматривает сооплату за медуслуги – Березенко

Правительственный законопроект о медреформе может быть проголосован в четверг – Березенко

Правительство предложит механизм улучшения ситуации с тяжелыми детскими заболеваниями на 2018 г. – Гройсман

Повышение зарплаты медработникам возможно после медреформы – Гройсман

Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Разрешение АМКУ концентрации на фармрынке путем покупки фармфирмой "Дарница" акций БХФЗ создает риск монополии – мнение

Через 2 года 90% клиник будут готовы к медреформе - Березенко

За 3 года финансирование системы здравоохранения будет увеличено на 25 млрд. гривень – Супрун

Индийские фармкомпании сохраняют приверженность стратегии доступности лекарственных средств – глава IPMA

Маршал Сената Польши передал медоборудование Харьковскому госпиталю

Польша продолжит принимать украинских военных на реабилитацию – маршал Сената

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Запорожской области

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в установлении цен на препараты по программе реимбурсации

Хоспис для паллиативных детей открыт в Харькове

Посольство ЕС в Украине призывает Раду проголосовать за медреформу на следующей неделе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА