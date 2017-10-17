Европейская Бизнес Ассоциация призвала Раду поддержать правительственную медреформу

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает Верховную Раду поддержать медицинскую реформу и проголосовать за предложенные правительством законопроекты №6327 и №6604.

Как сообщает ЕБА, с такой просьбой комитет ЕБА по здравоохранению обратился в письме к председателю Верховной Рады и народным депутатам.

"Ассоциация поддерживает приоритетность рассмотрения законопроектов о медицинской реформе законопроекты №6327 и №6604 и акцентирует внимание парламента на том, что принятие этих законодательных инициатив должно состояться до конца октября 2017 года", - сообщает ЕБА.

По мнению ассоциации, принятие медреформы до конца октября 2017 года позволит своевременно обеспечить соответствующее финансирование для заложенных в законопроектах преобразований, которые должны начаться с 1 января 2018 года.

"Восстановление доверия к отечественной медицине и повышение уровня медицинской грамотности населения Украины во многом зависит сейчас от факта принятия медицинской реформы и начала ее внедрения именно в 2018 году", - подчеркивают в ЕБА.

В ассоциации отмечают, что перенос медреформы на 2019 год "может создать излишнее напряжение в обществе".

Как сообщалось, согласно предварительной повестке дня пленарной недели парламента, во вторник, 17 октября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 6327 по медреформе.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети "Фейсбук" призвал депутатов объединиться, чтобы "начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране".