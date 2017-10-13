Правительственный законопроект о медреформе может быть проголосован в четверг – Березенко

Правительственный законопроект о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) может быть проголосован Верховной Радой в четверг, сообщил член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко.

"Я надеюсь, что в четверг на следующей пленарной неделе законопроект №6327 будет голосоваться в целом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности может быть принят в течение месяца.

"Я надеюсь, что он будет рассмотрен в комитете во вторник на следующей неделе, он уже стоит в повестке дня. И надеюсь, что в четверг на следующей пленарной неделе он будет вынесен на голосование в первом чтении. Думаю, что законопроект о сельской медицине будет проголосован во втором чтении с поправками и замечаниями в течение месяца", - сказал он.

Вместе с тем, С.Березенко отметил, что депутатский законопроект №7065 об организации медицинского обслуживания населения является "попыткой ряда народных депутатов затянуть реформу".

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