Медицина

16:43 13.10.2017

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Запорожской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Запорожской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог в Запорожской области на 4,5%, в остальных областях ситуация типичная для данной поры года, пределы эпидпорога в областях колеблются от - 0,8% до - 79,0%.

Согласно информационному бюллетеню Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра контроля и мониторинга заболеваемости при Министерстве здравоохранения Украины за период с 2 по 8 октября показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 359,7 человек на 100 тыс. населения, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Луганской.

За отчетную неделю летальные случаи зарегистрированы не были.

Как сообщалось, четыре производителя перерегистрировали в Украине вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа, актуального для эпидемического сезона 2017-2018 годах. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю", а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.").

По информации Минздрава, в соответствии с рекомендациями ВОЗ перерегистрированные вакцины содержат такие штаммы вируса, как "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган".

В настоящее время Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выдала позитивное заключение относительно соответствия требованиям украинских стандартов только по одной вакцине – "ДжиСи Флю" корейского производителя "Грин Кросс Корпорейшен".

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