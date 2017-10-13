Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

Верховная Рада при голосовании на следующей неделе поддержит медицинскую реформу, предложенную правительством, прогнозирует заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы в течение целого года не только проводили активную разъяснительную компанию в масс-медиа, осуществляли много поездок по регионам. Мы работали с парламентом, со всеми фракциями, с отдельными депутатами. Лично я провел десятки встреч с народными депутатами. И я хочу сказать: я чувствую, что в зале у нашей реформы есть поддержка. И на следующей неделе, когда придет время определяться, эта поддержка будет и на табло Верховной Рады", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

П.Ковтонюк отметил, что речь идет об изменениях в системе здравоохранения, заложенных в законопроекты №6327, №6604, а также о законопроекте о сельской медицине №7117.

"Когда объясняешь суть изменений, люди начинают поддерживать реформу", - подчеркнул он.

В свою очередь, представляя результаты всеукраинского социологического исследования отношения украинцев к медреформе, проведенного компанией Socis руководитель отдела аналитики этой компании Александр Чашковский сообщил, что 89% жителей Украины ожидают кардинальных изменений в системе здравоохранения. При этом поддержку изменениям в сельской местной высказали 68% респондентов, в городах – 65%.

"Такой результат говорит, что в сельской местности у людей намного худший доступ к медицине, чем в городе", - считает эксперт.

Он также сообщил, что, согласно данным исследования, 80% не удовлетворены состоянием медицины.

Кроме того, П.Ковтонюк отметил, что 36% опрошенных полностью оплачивают медицинские услуги в государственных и коммунальных медучреждениях, 45% респондентов заявили, что оплачивают эти услуги частично, а 11% опрошенных пользуются услугами частных клиник.

"Только 7% украинцев заявили, что получают полностью бесплатные медицинские услуги", - сказал он.

А.Чашковский также сообщил, что на вопрос, что должно финансироваться за счет бюджета, только 40% респондентов ответили, что государство должно оплачивать медицинские учреждения, 55% опрошенных считают, что за счет бюджета нужно оплачивать медицинские услуги.

В то же время он отметил, что медицинскую реформу поддерживают 31% опрошенных, 33% - поддерживают ее частично, 28% не поддерживают предложенную медреформу, а 8% отказались от ответа.

Комментируя эти цифры, глава общественного совета при Министерстве здравоохранения Леся Литвинова отметила, что "люди боятся изменений, которых не понимают".

"Мало кто понимает суть реформы, и это большая проблема. Поэтому их можно качнуть в ту или иную сторону, рассказать, что можно позже вместо этой реформы можно сделать другую реформу, более взвешенную. Единственное, что можно утверждать на 100% - дальше так жить нельзя. Я очень надеюсь, что Верховная Рада, наконец, вспомнит о своих прямых обязанностях", - сказала она.