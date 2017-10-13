Медицина

14:39 13.10.2017

Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

Рада на следующей неделе поддержит медреформу– замминистра здравоохранения

Верховная Рада при голосовании на следующей неделе поддержит медицинскую реформу, предложенную правительством, прогнозирует заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы в течение целого года не только проводили активную разъяснительную компанию в масс-медиа, осуществляли много поездок по регионам. Мы работали с парламентом, со всеми фракциями, с отдельными депутатами. Лично я провел десятки встреч с народными депутатами. И я хочу сказать: я чувствую, что в зале у нашей реформы есть поддержка. И на следующей неделе, когда придет время определяться, эта поддержка будет и на табло Верховной Рады", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

П.Ковтонюк отметил, что речь идет об изменениях в системе здравоохранения, заложенных в законопроекты №6327, №6604, а также о законопроекте о сельской медицине №7117.

"Когда объясняешь суть изменений, люди начинают поддерживать реформу", - подчеркнул он.

В свою очередь, представляя результаты всеукраинского социологического исследования отношения украинцев к медреформе, проведенного компанией Socis руководитель отдела аналитики этой компании Александр Чашковский сообщил, что 89% жителей Украины ожидают кардинальных изменений в системе здравоохранения. При этом поддержку изменениям в сельской местной высказали 68% респондентов, в городах – 65%.

"Такой результат говорит, что в сельской местности у людей намного худший доступ к медицине, чем в городе", - считает эксперт.

Он также сообщил, что, согласно данным исследования, 80% не удовлетворены состоянием медицины.

Кроме того, П.Ковтонюк отметил, что 36% опрошенных полностью оплачивают медицинские услуги в государственных и коммунальных медучреждениях, 45% респондентов заявили, что оплачивают эти услуги частично, а 11% опрошенных пользуются услугами частных клиник.

"Только 7% украинцев заявили, что получают полностью бесплатные медицинские услуги", - сказал он.

А.Чашковский также сообщил, что на вопрос, что должно финансироваться за счет бюджета, только 40% респондентов ответили, что государство должно оплачивать медицинские учреждения, 55% опрошенных считают, что за счет бюджета нужно оплачивать медицинские услуги.

В то же время он отметил, что медицинскую реформу поддерживают 31% опрошенных, 33% - поддерживают ее частично, 28% не поддерживают предложенную медреформу, а 8% отказались от ответа.

Комментируя эти цифры, глава общественного совета при Министерстве здравоохранения Леся Литвинова отметила, что "люди боятся изменений, которых не понимают".

"Мало кто понимает суть реформы, и это большая проблема. Поэтому их можно качнуть в ту или иную сторону, рассказать, что можно позже вместо этой реформы можно сделать другую реформу, более взвешенную. Единственное, что можно утверждать на 100% - дальше так жить нельзя. Я очень надеюсь, что Верховная Рада, наконец, вспомнит о своих прямых обязанностях", - сказала она.

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