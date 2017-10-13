Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в установлении цен на препараты по программе реимбурсации

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины обнаружила в ряде областей факты нарушения ценообразования на препараты по программе реимбурсации.

По результатам мониторинга более 1 тыс. аптечных учреждений, ведомство обнаружило факты реализации субъектами хозяйственной деятельности в Одесской, Полтавской и Харьковской областях лекарственных средств, цены на которые были сформированы с завышением предельных торговых надбавок.

Кроме того, в Луганской и Полтавской областях был обнаружен отпуск препаратов по программе "Доступные лекарства" с завышением уровня предельных снабженческо-сбытовых надбавок.