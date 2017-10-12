Медицина

22:36 12.10.2017

Повсеместный переход на е-реестр инсулинозависимых больных позволит гораздо эффективнее использовать выделяемые на инсулин средства – Минздрав

            Создание электронного реестра инсулинозависимых больных сахарным диабетом выявило 40 тыс. "мертвых душ" - пациентов, которые фигурируют в отчетах областных департаментов здравоохранения, но в действительности за лечением не обращаются, сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский.

            "Если по отчетам областей, у нас 220 тыс. пациентов, больных сахарным диабетом, которые получают препараты инсулина, то по данным электронного реестра их 180 тыс.", - сказал А.Линчевский журналистам в Харькове в четверг.

            Он подчеркнул, что электронный реестр позволяет не только получить достоверную информацию о количестве обращающихся за лечением больных, но и о реальных расходах на лечение пациентов.

            А.Линчевский подчеркнул, что переход всеми причастными органами на работу с е-реестром и оперирование полученными от него данными позволит существенно повысить эффективность использования выделяемых на закупки инсулина из бюджетов разных уровней средств. По его словам, в минувшем году в общей сложности на закупку инсулина было выделено в общей сложности 1,4 млрд грн.

            "Если бы все области (Украины – ИФ) стали работать так, как мы сейчас работаем через электронный реестр, то за год наши расходы на инсулин едва достигли бы 1 млрд. грн. Т.е. почти 500 млн. грн мы сможем направлять на реальных пациентов, а не выливать куда-то", - подытожил замминистра здравоохранения.

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