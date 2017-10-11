Медицина

16:57 11.10.2017

Общественные организации и пациенты ожидают упрощения требований к аптекам по хранению обезболивающих препаратов

Общественные организации и пациенты ожидают упрощения требований к аптекам по хранению обезболивающих препаратов

 Общественные организации и пациенты, нуждающиеся в паллиативной и хосписной помощи (ПХП) ожидают упрощения требований к аптекам по хранению обезболивающих препаратов.

"Сегодня аптека, чтобы продавать наркотическое обезболивающее, должна иметь не только бронированные двери, двойные замки, решетки на окнах и сейф, а еще и сигнализацию. Поэтому небольшие аптеки в отдаленных населенных пунктах отказываются от возможности продавать наркотические средства. На сегодня уже разработаны изменения в приказ МВД, но общественность требует, чтобы государство быстрее реагировала на решение этого вопроса", - подчеркивают в общественной организации "Украинская лига развития ПХП".

В Лиге выражают надежду, что доступ к обезболиванию может быть упрощен в случае внесения изменений нормативные акты МВД относительно лицензионных требований к аптекам по упрощению условий хранения наркотических препаратов.

В Лиге напомнили, что в 2013 Кабинет министров Украины принял постановление №333, которое юридически существенно облегчила доступ к обезболиванию, позволила использовать таблетированный морфин, выписывать препараты на 10 дней и получать эти доверенным лицам пациентов.

Вместе с тем в Лиге подчеркивают, что эти изменения не сделали обезболивание более доступным из-за отсутствия обезболивающих препаратов в аптеках. "Во многих регионах Украины количество лицензированных аптек, имеющих право на реализацию наркотических обезболивающих препаратов, колеблется от 4 до 10 на всю область. Очень часто люди, которые имеют рецепт, вынуждены ехать за 40-50 км в аптеку за обезболивающим", - отмечают в общественной организации.

Лига также указывает на неурегулированность ценовой политики по обезболивающим препаратам для паллиативных больных. "На одни и те же препараты цены отличаются на 30%, 50%, иногда "накрутки" аптек достигают 500% от отпускной цены. Таким образом аптеки стараются компенсировать свои затраты, которые идут на хранение и охрану наркотических препаратов", - считают в лиге.

Кроме того, по оценкам лиги, в настоящее время Украина имеет крайне ограниченный перечень обезболивающих препаратов на рынке, в частности из-за того, что многие обезболивающие препараты не выпускаются и не завозятся в Украину из-за жестких норм контроля за наркотическими препаратами.

"Минздраву Украины нужно более активно действовать в части привлечения таких препаратов на рынок", - считают в общественной организации.

По данным "Украинской лиги развития ПХП", в Украине около 500 тыс. пациентов ежегодно нуждаются в паллиативной и хосписной помощи. Таким образом, вместе с членами их семей около 2 млн человек ежегодно нуждается в психологическом и медицинском сопровождении.

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