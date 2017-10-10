Медицина

17:38 10.10.2017

В Киевском СИЗО благодаря МККК открылась аптека с необходимым перечнем лекарств для заключенных

В Киевском СИЗО благодаря МККК открылась аптека с необходимым перечнем лекарств для заключенных

Первая аптека, обустроенная и оснащенная лекарствами для арестованных и заключенных, открылась в Киевском СИЗО (Лукьяновский изолятор) благодаря финансовой поддержке Международного комитета Красного креста (МККК).

"Это первая из 10 аптек, которая открыта при помощи и поддержке Красного креста. Всего в СИЗО Украины будут оборудованы 10 аптек", - сказал во вторник на брифинге в ходе открытия аптеки заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его словам, усилиями МККК в аптеке изолятора был сделан ремонт и закуплены необходимые лекарства, в первую очередь, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Все было сделано за счет Красного креста, приблизительно 500 тысяч грн ушло на ремонт, обустройство аптеки и лекарства. Лекарства пойдут на лечение и поддержку людей, которые находятся в СИЗО", - пояснил замминистра.

Он отметил, что ранее МККК только лишь мониторил ситуацию в следственных изоляторах, а теперь впервые оказал непосредственную помощь. Он уточнил, что лекарства будут предоставляться арестованным и заключенным на бесплатной основе.

"Надеюсь, что мы будем расширять сотрудничество… В недалеком будущем мы оборудуем в Киевском СИЗО и лабораторию", - сказал Д.Чернышов.

Он напомнил, что недавно МККК профинансировал курсы повышения квалификации сотрудников медицинской сферы пенитенциарной системы Украины.

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