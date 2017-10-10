Пациенты и медики обеспокоены задержкой с введением в оборот вакцин от гриппа со стороны Гослекслужбы

Представители пациентских организаций и медики выразили обеспокоенность задержкой с введением в оборот вакцин для профилактики гриппа и затягиванием Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) прохождения их госконтроля.

"Министерство здравоохранения нас слышит, сделало все возможное, чтобы вакцины (от гриппа - ИФ) были. Я видел письма, приказы. Воспрепятствовала их появлению Гослекслужба", - сказал на пресс-конференции в Киеве во вторник глава правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков.

Он отметил, что согласно информации Гослекслужбы, в настоящее время перерегистрацию штамового состава на эпидсезон 2017-2018 гг. прошли четыре вакцины, однако разрешение Гослекслужбы получила только вакцина "ДжиСи Флю" ("Грин Кросс Корпорейшен", Корея – ИФ) уже прошла контроль.

При этом он подчеркнул, что препараты были переданы Гослекслужбе для проведения госконтроля в начале сентября.

"Гослекслужба дала разрешение только одному препарату, в очень ограниченном количестве, только на 30 тыс. доз", - сказал он.

Т.Бадиков отметил, что ОО "Родители за вакцинацию" намерены провести акцию возле здания Гослекслужбы и потребовать ускорения проведения госконтроля вакцин для профилактики гриппа.

"Мы соберемся на митинг возле здания Гослекслужбы, чтобы его сотрудники вышли и объяснили задержки с выдачей заключений. Есть ситуации, когда общественность возьмет за горло чиновника, и будет добиваться своего права на жизнь", - сказал он.

В свою очередь, главный детский иммунолог Киева Федор Лапий отметил, что, согласно информации Гослекслужбы, ведомство проводит контроль соответствия трех вакцин государственным и международным стандартам.

"Из четырех производителей Гослекслужба выдала разрешение на использование только южно-корейской вакцины. Ее было анонсировано около 30 тыс. доз этой вакцины, это мало. Даже за собственные средства нельзя будет вакцинироваться, потому, что оборот трех вакцин от гриппа еще не разрешен", - сказал он.

"Проблема в том, что сейчас наиболее благоприятный для вакцинации период, чтобы сформировать иммунитет, но мы не имеем чем вакцинироваться", - сказал он.

Как сообщалось, три из четырех вакцин с обновленным штаммовым составом актуальным для эпидемического сезона 2017-2018 прошли перерегистрацию летом, еще одна вакцина – в начале сентября. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю", а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.").

По информации Минздрава, в соответствии с рекомендациями ВОЗ перерегистрированные вакцины содержат штаммы "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган".

Вакцинация против гриппа не входит в национальный календарь прививок, в соответствии с чем, вакцины от гриппа не закупаются за средства государственного бюджета.