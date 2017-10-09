Медицина

15:27 09.10.2017

Диагностическая система AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ может начать работать в клинике "Охматдет" через 4 месяца

Диагностическая система AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ может начать работать в клинике "Охматдет" через 4 месяца

 Диагностическая система AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ, купленная за средства госбюджета в 2012 году, может начать работать в клинике "Охматдет" в течение четырех месяцев, сообщил руководитель ГП "Укрмедпостач" Богдан Боруховский.

"Уникальное оборудование, которое удалось вернуть в клинику, может заработать через четыре месяца, ориентировочно, в первом квартале 2018 года", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь член парламентского комитета по здравоохранению и член опекунского совета Охматдета Оксана Корчинская подчеркнула, что это оборудование было возвращено в клинику благодаря усилиям правоохранительных органов.

"НАБУ помогло найти это оборудование. Оборудование, за которое государство заплатило деньги, нашли где-то на складах в Винницкой области и смогли вернуть", - сказала она.

О.Корчинская отметила, что в настоящее время правоохранительные органы разыскивают лифты, которые для нового корпуса "Охматдета" были приобретены за средства госбюджета.

По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в настоящее время Минздрав и руководство клиники Охматдет ведут переговоры о скорейшем монтаже оборудования и его вводе в эксплуатацию.

"Сейчас основная задача - проверка и оценка состояния оборудования", - сказала она.

У.Супрун отметила, что закупленные за средства госбюджета в 2012-2015 гг. линейный ускоритель и компьютерный томограф уже установлены и вместе с системой AnyScan ОФФЕКТ/КТ/ПЕТ сформирую уникальный комплекс для диагностики и лечения онкологических заболеваний, который позволяет обнаружить опухоли на ранних стадиях

Цена, по которой было приобретено оборудование в 2012 году – 35 млн грн, выделенных из государственного бюджета, на 23 млн грн превышала рыночную стоимость техники. На момент закупки оборудования она составляла приблизительно 12 млн грн.

За последние несколько месяцев Минздраву и ГП "Укрмедпроектбуд" удалось также вернуть дорогостоящие дизель-генераторы, необходимые для подстраховки питания во время важных операций в случае перебоев электричества.

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