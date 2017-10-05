Медицина

16:49 05.10.2017

Медстрахование через бюджет пока является единственным приемлемым для Украины вариантом

Введение медицинского страхования через бюджет в настоящее время является единственным приемлемым для Украины вариантом при реформировании системы здравоохранения, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Если мы введем социальное медицинское страхование, что некоторые считают страховой медициной, по немецкому образцу – это будет жестко, по американскому – это станет катастрофой. Та британская модель, которая организовывает страхование через государственный бюджет, а не через внебюджетные фонды или частные страховые компании является наиболее мягкой для Украины", - сказал он на пресс-конференции.

П.Ковтонюк акцентировал внимание на том, что правительственный законопроект №6327, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, в первую очередь меняет механизм оплаты за медицинские услуги.

"Он радикально меняет только одно – способ оплаты за услугу, не вводит дополнительные налоги, не создает отдельный фонд с вытекающими из этого проблемами. Еще более компромиссного варианта я себе не представляю", - сказал он.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы два правительственных законопроекта – №6327 о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, направленный на изменение механизма финансирования системы здравоохранения, а также проект закона №6604 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных фингарантий предоставления медуслуг и лексредств.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Задолженность медикам по зарплате будет погашена до конца года

Суд арестовал помещение завода "Биола", земельные участки, недвижимость и Boeing 767 по делу ПриватБанка

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Реформа медицины происходит давно благодаря инициативам местного самоуправления

Турция планирует по итогам 2017 г. принять около 30 тыс. украинских медтуристов

Проблема фальсификата актуальна для фармрынка Украины, но оценить ее масштаб сложно из-за отсутствия информации – эксперты

Столичная сеть аптек незаконно реализовывала лексредства, включая наркотические и психотропные препараты

Производители вакцин от гриппа должны иметь утверждение о внесении изменений в их штаммовый состав в начале лета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА