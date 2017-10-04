Производители вакцин от гриппа должны иметь утверждение о внесении изменений в их штаммовый состав в начале лета

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины должен утверждать обновленный штаммовый состав вакцин от гриппа в начале лета, чтобы производители могли своевременно обеспечить ими медицинские и аптечные учреждения, считают в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Для компаний-производителей желательно иметь утверждение в июне, плюс-минус две недели. Поздние сроки не дают возможности производителю спланировать процесс поставки вакцины таким образом, чтобы она поступила в сентябре-октябре (желаемый срок для населения, чтобы провести вакцинацию)", - цитирует пресс-служба ЕБА слова исполнительного директор комитета здравоохранения ассоциации Наталии Сергиенко.

В ассоциации считают необходимым внесение изменений в процедуру экспертизы лекарственных средств для своевременного обеспечения ими аптечных и медицинских учреждений.

В тоже время в ЕБА отметили, что в этом году некоторым компаниям удалось обновить штаммовый состав вакцин для профилактики гриппа раньше, чем обычно.

"Некоторые получили заключение в июне, некоторые - в августе-сентябре. Это говорит об определенном улучшении в процедурах ГП "Государственный экспертный центр» (ГЭЦ) и дает надежду на то, что в дальнейшем проблема с невозможностью пройти процедуру вовремя будет нивелирована", - считает Н.Сергиенко.

Как сообщалось, четыре производителя перерегистрировали в Украине вакцины с обновленным штаммом вируса гриппа, актуального для эпидемического сезона 2017-2018 гг. В частности, перерегистрацию прошла вакцина французского производства "Ваксигрипп" ("Санофи Пастер С.А."), нидерландского – "Инфлувак" ("Эбботт Биолоджикалз Б.В."), корейского – "ДжиСи Флю" ("Грин Кросс Корпорейшен"), а также китайская "Инфлуенза Ваксин" ("Хуалан Биолоджикал Бактерин Ко., Лтд.")