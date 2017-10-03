Минздрав планирует дополнить Нацперечень основных лекарственных средств

Министерство здравоохранения планирует дополнить Национальный перечень основных лекарственных средств, рядом ранее не включенных в него препаратов, необходимых для отдельных категорий пациентов, получающих медикаменты по рецепту безоплатной или на льготном основании.

"До конца года врачи могут продолжать выписывать льготные рецепты на лекарства, не включенные в Нацперечень. Тем временем Минздрав будет работать над дополнением Нацперечня необходимыми для пациентов лекарствами, учитывая предложения пациентских организаций", - отмечено в пресс-релизе Минздрава.

В сообщении не указанны нозологии, по которым может быть дополнен Нацперечень.

В ведомстве утверждают, что для обеспечения препаратами пациентов с орфанными заболеваниями за средства местных бюджетов необходимы дополнительные нормативно-правовые акты.

"Одним из таких решений может быть отдельное постановление Кабинета министров по обеспечению лекарствами этих пациентов. Минздрав активно работает над решением этого вопроса" – отмечено в сообщении.

Кроме того, в ведомстве акцентировали внимание, что закупка диетического питания не привязана к перечню и может осуществляться независимо от него, как и закупка расходных материалов.

Действующий Нацперечень будет постепенно наполняться лекарственными средствами до 2019 года, после чего будет сформирован единый перечень лекарств, на основании которого будут осуществляться закупки. В дальнейшем Министерство планирует ежегодный пересмотр Нацперечня.

Ранее, несколько пациентских организаций выступили против нормы, принятой Кабмином, в соответствии с которой, врачи должны были выписывать препараты пациентам по рецепту безоплатно или на льготном основании исключительно из обновленного Национального перечня, поскольку он не включал в себя ряд препаратов, необходимых отдельным категориям пациентов.