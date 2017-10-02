Медицина

16:29 02.10.2017

Упрощение визового режима для медтуристов может увеличить их поток в Украину на 10%

Упрощение визового режима, в частности сокращение сроков рассмотрения посольствами вопросов открытия виз для медицинских туристов, может увеличить их поток в Украину на 10%.

Такое мнение высказала президент Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская.

"Количество медицинских туристов в Украине может вырасти на 10%, если мы упростим визовую процедуру. Если мы создадим благоприятные условия и по другим факторам, то поток может увеличиться в разы", - сказала она во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, количество въезжающих в Украину медицинских туристов в 2016 году составило около 55 тыс. пациентов, среди них граждане Израиля, Италии, Испании, Ирака, Казахстана, Узбекистан, Грузи, Азербайджана. Чаще всего иностранные пациенты приезжают в Украину для получения реабилитационных, стоматологических услуг, услуг пластической хирургии, клеточной терапии, кардиохирургии, лечения офтальмологических заболеваний.

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