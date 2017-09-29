Невакцинированные от кори дети временно не будут допускаться к занятиям в трех областях

Невакцинированные от кори дети временно не будут допускаться к занятиям в учебных учреждениях в Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях, где в настоящее время зарегистрировано наибольшее число заболевших.

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки с целью предотвращения распространения вспышки инфекции.

Дети не будут допущены к занятиям на период вспышки заболевания до момента, пока они не получат все необходимые дозы вакцины по календарю, отмечено в сообщении.

По данным Минздрава, на начало сентября в Украине было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев заболевания корью. Так, в Ивано-Франковской области было зафиксировано 747 инфицированных, в том числе 591 ребенок, что составляет 79% от всего числа заболевших в области, в Одесской – 589 случаев (389 детей, 66%), в Тернопольской – 70 случаев (57 детей, 81%).

В Минздраве подчеркнули, что корь является одной из главных причин детской смертности в мире.

В Украине причиной вспышки кори является низкий уровень вакцинации. "В прошлом году меньше половины украинских детей были привиты от кори по графику. На конец августа 2017 второй дозой вакцины КПК по календарю прививок были защищены 61% детей 6 лет", - отмечено в сообщении.