Количество отравившихся рыбой во Львове достигло 66 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, всего госпитализировали 60 человек, в том числе 6 детей. Еще 6 человек отказались от госпитализации.

25-27 сентября из больниц по требованию выписали 12 потерпевших. По состоянию на утро 28 сентября на лечении находятся 48 человек, из них 4 детей.

Всем пациентам установлен диагноз – сальмонеллез. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением). Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение провести проверки всех рынков города в связи с массовым отравлением рыбой.