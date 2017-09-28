Количество отравившихся рыбой во Львове достигло 66 человек
Количество отравившихся рыбой во Львове достигло 66 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
По данным департамента, всего госпитализировали 60 человек, в том числе 6 детей. Еще 6 человек отказались от госпитализации.
25-27 сентября из больниц по требованию выписали 12 потерпевших. По состоянию на утро 28 сентября на лечении находятся 48 человек, из них 4 детей.
Всем пациентам установлен диагноз – сальмонеллез. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением). Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение провести проверки всех рынков города в связи с массовым отравлением рыбой.