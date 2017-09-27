Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД до 2030 г. - Супрун

Украина имеет все ресурсы и политическую волю преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа до 2030 года, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе пресс-конференции в среду.

"Украина имеет наиболее масштабную программу в регионе Центральной Европы и Средней Азии по лечению пациентов ВИЧ/СПИДа. А сейчас Украина имеет все шансы еще больше улучшить ситуацию. В стране есть политическая воля для медицинской реформы, которая повлияет на преодоление эпидемии. Мы усиливаем первичную медицинскую помощь, чтобы врачи семейной медицины получили доступ к тестированию пациентов на ВИЧ/СПИД”, - сказала она.

Как подчеркнула У.Супрун, план Украины - преодолеть эпидемию к 2030 году.

Она также уточнила, что по состоянию на 1 июля под медицинским присмотром насчитывалось 136,965 тыс. ВИЛ-инфицированных людей. По оценкам Центра общественного здоровья Минздрава в Украине проживает около 240 ВИЛ-инфицированных граждан. За последние 30 лет 43,306 тыс. украинцев умерли от СПИДа.