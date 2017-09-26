Медицина

14:14 26.09.2017

Рада рекомендует правительству установить надбавку медработникам за престижность труда

Верховная Рада Украины рекомендует Кабинету министров установить медицинским работникам надбавку за престижность труда в предельном размере 20%, а также повысить должностные оклады профессионалов и специалистов здравоохранения на два разряда Единой тарифной сетки.

Согласно проекту постановления №7139 "О первоочередных мероприятиях для обеспечения социальной защиты медицинских работников и недопущения разрушения системы здравоохранения в Украине", разработанному профильным парламентским комитетом, Рада также рекомендует правительству безотлагательно внести парламенту кандидатуру на должность министра здравоохранения.

Кроме того, рекомендации, содержащиеся в документе, касаются обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных парламентскими слушаниями о реформе системы здравоохранения, в частности, утверждения концепции и стратегии реформирования системы.

Текст также содержит рекомендации по активизации работы примерной комиссии по урегулированию коллективного спора между Кабмином и профсоюзом работников здравоохранения, выполнению судебных решений об отмене постановлений правительства относительно реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы и сокращения фонда больничных коек.

Как сообщалось, 22 сентября профильный комитет зарегистрировал в Раде проект постановления о первоочередных мероприятий для обеспечения соцзащиты медработников.

Ранее профсоюз работников здравоохранения провел акцию протеста с требованиями выплатить задолженность по заработной плате, увеличить объем медицинской субвенции не менее чем на 3,9 млрд грн, установить медработникам государственных и коммунальных медицинских учреждений надбавку за престижность работы, обеспечить в полном объеме расходы на оплату труда работников Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины, а также назначить министра здравоохранения с целью усиления ответственности за деятельность на данной должности.

По информации Минздрава, по состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность по выплате заработной платы медработникам составила 81,7млн грн.

Вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с представителями профсоюза заверил, что задолженность будет погашена до конца года.

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Интерфакс-Украина
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