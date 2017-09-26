Медицина

11:29 26.09.2017

На лечении в больницах находятся 58 людей, отравившихся рыбой во Львове

В больницах Львовской области на лечении находятся 58 человек, отравившихся копченой рыбой, купленной на львовском рынке, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Общее количество пострадавших составило 63 человека – четверо отказались от госпитализации, еще одного выписали из больницы.

56 человек находятся на лечении во Львовской областной инфекционной больнице и двое – в Пустомытовской районной больнице. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Все пострадавшие употребляли в пищу копченую рыбу, купленную на рынке "Привокзальный" во Львове.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением).

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Интерфакс-Украина
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