На лечении в больницах находятся 58 людей, отравившихся рыбой во Львове
В больницах Львовской области на лечении находятся 58 человек, отравившихся копченой рыбой, купленной на львовском рынке, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Общее количество пострадавших составило 63 человека – четверо отказались от госпитализации, еще одного выписали из больницы.
56 человек находятся на лечении во Львовской областной инфекционной больнице и двое – в Пустомытовской районной больнице. Состояние всех пациентов средней тяжести.
Все пострадавшие употребляли в пищу копченую рыбу, купленную на рынке "Привокзальный" во Львове.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями и массовым отравлением).