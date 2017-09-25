Регионы в течение 2 недель должны сформировать объем потребности лекарственных средств на 2018г

Регионы в течение двух недель должны сформировать объем потребности лекарственных средств, которые будут закупаться за счет местного и государственного бюджетов на 2018 год в соответствии с Нацперечнем, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Получив эту цифру, мы получим четкое понимание того, сколько еще препаратов мы сможем дополнительно закупить для лечения людей не из нового перечня основных лекарственных средств", - цитирует пресс-служба слова замминистра здравоохранения Романа Илыка.

Как сообщалось, 18 сентября Минздрав утвердил список специалистов в регионах, ответственных за формирование потребности медучреждений в закупке лекарств.

16 марта 2017 года Кабинет министров утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми медучреждения, финансируемые за средства государственного или местного бюджета, с 1 сентября 2017 года должны были закупать препараты исключительно из Нацперечня.

Кроме того, с 1 сентября также должна была вступить в силу норма, согласно которой безоплатно или на льготных условиях пациентам по рецепту должны были отпускаться препараты, включенные в перечень.

Несколько общественных организаций выступили против данного нововведения, поскольку обновленный новая редакция перечня не включает в себя ряд жизненно необходимых для некоторых категорий пациентов препаратов.

В свою очередь Кабмин 23 августа принял решение перенести дату вступления в силу соответствующих норм с 1 сентября 2017 года на 1 января 2018 года. При этом в настоящее время текст решения не обнародован.