Треть пациентов медучреждений, подключенных к сервису "Поликлиника без очередей" записываются на прием через интернет

Около трети пациентов медицинских учреждений, подключенных к сервису "Поликлиника без очередей" записываются на прием к врачу через интернет.

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в некоторых медучреждениях этот показатель составляет от 80 до 90%, около 40% записываются на прием с мобильных устройств.

"Это означает, что люди готовы к инновациям, у них есть запрос на информатизацию медицины, что в свою очередь для медучреждений является сигналом того, что не нужно бояться внедрения сервиса управления пациентопотоком. Система не только помогает избавиться от очередей, но и уменьшает нагрузку на медицинский персонал", - отметил один из авторов проекта Артур Верба.

В настоящее время к "Поликлинике без очередей" подключено 52 медицинских учреждения –центры первичной медико-санитарной помощи, детские диагностические центры и амбулатории Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Одесской областях.

Как правило, при подключении новы медицинских центров, на первом этапе, система работает в тестовом режиме, спустя несколько месяцев функционирует с учетом всех особенностей учреждения.

Ежемесячно он-лайн сервисом пользуются около 35 тыс. человек.

Как сообщалось, электронная система здравоохранения eHealth, к которой подключено восемь медицинских информационных систем (МИС), включая сервис "Поликлиника без очередей" в тестовом режиме стала доступна для регистрации в ней врачей и пациентов.