Медицина

12:49 21.09.2017

"Врачи без границ" организовали в Донецкой области работу 4-й мобильной клиники для помощи пострадавшим от конфликта

Независимая медицинская организация "Врачи без границ" (Medecin Sans Frontieres, MSF) организовала работу дополнительной мобильной клиники в южной части Донецкой области в третьем квартале 2017 года.

"Дополнительная четвертая мобильная клиника MSF начала работать в июле 2017 года. Организация работы дополнительной мобильной клиники означает, что MSF теперь курирует четыре мобильные клиники на востоке Украины, которые координируются из баз в Мариуполе и Курахово. Они регулярно посещают 22 отдельных населенных пункта. Помимо того, команды дополнительно посещают три пункта исключительно для оказания психологической поддержки", - сообщает в четверг пресс-служба "Врачей без границ".

Мобильная клиника состоит из врача, медсестры и психолога, отправляется в населенные пункты для оказания первичной медицинской помощи и психологической поддержки наиболее нуждавшихся.

"Новая мобильная клиника посещает пять населенных пунктов возле линии разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях: Орловское, Степановка, Старагнатовка, Бердянское и Павлополь", - говорится в информации.

Координатор проекта MSF в Мариуполе Мириам Берри отметила: "Поскольку мы сталкивались с большим количеством пациентов в определенных населенных пунктах, мы решили чаще посещать их с мобильными клиниками. В итоге, мы сможем обеспечить консультации как можно большего количества пациентов".

Медицинские сотрудники организации посещают те населенные пункты, где либо совсем нет доступа к медицинской помощи, поскольку местные медики уехали из-за опасной близости к продолжающемуся конфликту, или доступ к медицинской помощи ограничен из-за нехватки общественного транспорта или же отсутствия дорог. Большинство пациентов, которым оказывают поддержку клиники MSF – женщины старше 50 лет, которые страдают от хронических заболеваний таких как: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония и диабет.

Мобильные клиники также оказывают помощь большому количеству внутренне-переселенных лиц, особенно из поселка Широкино, которые были эвакуированы из своих домов в 2015 году.

Психологи MSF проводят индивидуальные и групповые консультации психологической поддержки, а также консультации по вопросам психологической грамотности. Психологи объясняют взаимосвязь между психическим и физическим здоровьем и предлагают методики как справиться со сложной ситуацией людям, которые живут в зоне конфликта.

MSF работает в буферной зоне, в близи Мариуполя, Курахово и Волновахи с марта 2015 года. Клиники работают в заброшенных школах, частных домах или на базе уже существующих медицинских учреждений.

"Врачи без границ" (международное название Médecins Sans Frontières (MSF) - это международная, независимая, медицинская гуманитарная организация, предоставляющая бесплатную гуманитарную и медицинскую помощь жертвам конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и людям, исключенным из системы здравоохранения. MSF оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются, независимо от пола, расы, религии или политической принадлежности.

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