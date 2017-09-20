Система eHealth стала доступна для регистрации врачей и пациентов

Электронная система здравоохранения eHealth стала доступна для регистрации врачей и пациентов в тестовом режиме.

"Система eHealth обеспечит сопровождение внедрения принципа "деньги идут за пациентом" на первичном уровне. Это позволит эффективнее финансировать медицину, установить справедливые отношения между врачом и пациентом, при которых первый получит достойную оплату за свою работу, второй – качественные медицинские услуги", - сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в среду.

Работа системы в тестовом режиме, в течение которого регистрация врачей будет осуществляться на добровольной основе, продлится до 1 апреля 2018 года. При этом, в случае принятия законопроектов №6327 и №6604, начисление заработной платы врачу будет осуществляться в соответствии с количеством пациентов, подписавших с ним декларацию, и начнется с 1 августа 2018 года,

Как сообщил руководитель проектного офиса "Трансперенси Интернешнл Украина" Юрий Бугай, проект eHealth реализуется при поддержке правительств Канады, США, Германии и Глобального Фонда. "На сегодня ни копейки из государственного бюджета не было потрачено на разработку системы - она полностью развивается и пока что поддерживается за счет международных партнеров", – сказал он.

Ю.Бугай также отметил, что функционирование системы на этапе регистрации врачом деклараций пациентов не требует постоянного доступа к интернет - информация о подписании декларации может быть внесена в систему не сразу.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что на данном этапе внедрения электронной системы здравоохранения достаточным является наличие компьютера в регистратуре.

"Имеются вопросы относительно доступа к интернет, но тут есть инициатива президента о поддержке медицины в селе, которая предусматривает средства на развитие инфраструктуры, в том числе и проведение связи", – сказал он.

В настоящее время к eHealth подключено восемь медицинских информационных систем (МИС), зарегистрировано 367 учреждений здравоохранения.

Как сообщалось, регистрация медицинских учреждений в электронной системе здравоохранения началась в июне с подключением к eHealth Центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) №2 Подольского района Киева.