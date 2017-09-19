Медицина

11:39 19.09.2017

Хорватия поможет в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе

В рамках участия министра иностранных дел Украины Павла Климкина в 72-ой сессии Генассамблеи ООН состоялась его двусторонняя встреча с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник вечером.

"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, в частности, запланированный визит президента Хорватии в Украину, безопасность в регионе, инициативы в рамках международных организаций, а также вопросы реабилитации пострадавших во время АТО", - говорится в информации.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "Хорватия окажет помощь в реабилитации пострадавших во время АТО".

В МИД Украины также добавили, что одной из главных тем стал вопрос расширения сотрудничества в энергетической сфере: "В этом контексте стороны договорились более детально обсудить этот вопрос во время визита министра П.Климкина в Загреб в ближайшее время".

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