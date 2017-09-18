В Украине создан реестр суицидов среди ветеранов АТО после демобилизации

На базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО, сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

По ее словам, на сегодня в базе свыше 100 анкет, полученных от Министерства внутренних дел Украины. "Все сведения передаются в Институт судебной психиатрии, в базе уже свыше 100 анкет, портретов ветеранов, совершивших суицид. Это лица, которым в большинстве нет 30 (лет – ИФ), большинство их них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения, большинство - при помощи огнестрельного оружия. Большинство из них не имели работы", - рассказала О.Богомолец на пресс-конференции в агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.