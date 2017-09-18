"Санофи Пастер" поставило на украинские склады вакцины от гриппа

Вакцина от гриппа производства французской компании "Санофи Пастер" уже находятся на складах Украины, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель направления вакцин компании Елена Ентина.

"После получения заключения от Государственного экспертного центра (ГЭЦ) о соответствии качества вакцины требованиям системы здравоохранения Украины вакцина появится в продаже", - отметила она.

Объем поставок в этом году превышает прошлогодний – завезенного количества доз препарата будет достаточно, чтобы все желающие смогли вакцинироваться в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг., заверили в компании.

Как сообщалось, в начале эпидсезона 2016-2017 гг. на украинском рынке констатировалось отсутствие вакцин от гриппа. Поставка вакцин началась в ноябре.

По данным Минздрава Украины, в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 гг. в стране ожидают три штамма гриппа – "Гонконг", "Брисбен" и новый для страны штамм "Мичиган".