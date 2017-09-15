Медицина

18:48 15.09.2017

В Харькове при получении взятки задержан экс-директора онкоцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении взятки заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова.

"Правоохранители задокументировали, что чиновник по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры – 380 тыс.грн. за продление трудового контракта на новый срок. Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся оперативно-следственные действия.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, задержанный – экс-директор Харьковского областного клинического онкоцентра, а ныне – заведующий кафедрой Харьковской медицинской академии последипломного образования Юрий Винник.

Как сообщалось, Ю.Винник на протяжении многих лет возглавлял онкоцентр, но был уволен в 2016г. после ряда резонансных публикаций Харьковского антикоррупционного центра и отчета временной контрольной комиссии облсовета, пришедшей к выводу о возможном существовании потенциального конфликта интересов в связи с деятельностью арендующих на территории онкоцентра помещения фирм, совладельцем которых была дочь Ю.Винника.

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