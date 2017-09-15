Проект госбюджета на 2018 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на 11 мрд грн – до 112,5 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на сумму около 11 мрд грн, сообщил в премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В 2016 году расходы на здравоохранения составили 70 млрд грн, в 2017 года - 101,3 млрд грн, в 2018 году мы заложили 112,5 млрд. Мы увеличиваем на 11 млрд грн финансирование здравоохранения", - сказал он во время заседания Кабинета министров в пятницу.

Он сообщил, что из этих средств, в частности, на финансирование первичного звена медпомощи будет направлено 13,2 млрд грн, на финансирование вторичной и третичной медпомощи – около 52 млрд грн.

Кроме того, на финансирование программы реимбурсации (возмещение стоимости лекарств) "Доступные лекарства" будет направлено на 1 млрд грн.

"Эта программа нам по карману. Мы способны это делать и дальше программа будет работать, и ее финансирование будет увеличено", - сказал он.

В.Гройсман сообщил, что на приобретение ангиографического оборудования для развития сети реперфузионных центров в 2018 году будет выделено 150 млн грн.

"В 2017 году мы создаем 13 ангиоцентров, в 2018 году мы можем создать также 13 ангиографических центров. Это тысячи и тысячи жизней, которые будут спасены", - сказал он.

В.Гройсман сообщил, что правительство сохранит расходы на закупку лекарственных средств за средства госбюджета на уровне 6 млрд грн.

На поддержку сельской медицины, инициированную президентов Украины Петром Порошенко планируется направить в 2018 году 1 млрд грн.

При этом В.Гройсман подчеркнул, что увеличение финансирования "связано с проведением необходимых реформ".

"Так как сегодня работает система здравоохранения, никого не устраивает – ни пациентов, ни врачей, и нужно что-то с этим делать. Что именно делать – правительство, кстати, совместно с парламентом и Нацсоветом реформ, предложило в законопроекте, где обозначено, каким образом мы можем идти дальше", - сказал премьер-министр.