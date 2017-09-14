Медицина

17:33 14.09.2017

ГЭЦ интегрирует реестр лексредств в систему ProZorro

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины интегрирует Государственный реестр лекарственных средств в систему электронных государственных закупок ProZorro.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства на сайте.

Интеграция госреестра позволит ProZorro в автоматическом режиме получать из реестра и отображать данные о медикаментах для участников торгов.

"Автоматизация процесса снимет необходимость вносить в систему ProZorro данные о лекарственных средствах и изменения в их регистрационных материалах в ручном режиме, а также повысит прозрачность использования данных реестра", - отмечено в сообщении ведомства.

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