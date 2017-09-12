Медицина

15:55 12.09.2017

Минздрав распределил еще ряд лекарств, закупленных за средства госбюджета-2016

Министерство здравоохранения Украины распределило препарат для детей, больных гепатитом, а также несколько противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, закупленных за средства госбюджета 2016 года.

Соответствующие приказы ведомства обнародованы на сайте ведомства.

Речь, в частности, идет о двух медикаментах, необходимых для лечения туберкулеза, – "Линезолф", "Ремедия" общей стоимостью 2,514 млн грн, АРВ-препаратах для ВИЧ-инфицированных - "Абакавира сульфат" и "Ламивудин" (1,242 млн грн), а также о препарате "Ливел" для детей, больных хроническим гепатитом (172,7 тыс. грн).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 420 участников АТО получили необходимое протезирование в 2017 году

Минздрав утвердил тестирование компонентов электронной системы обмена медицинской информацией

В Киеве отремонтируют все подстанции скорой помощи

Запуск реестра инсулинозависимых пациентов нужно сопровождать эффективной системой реимбурсации

Пациентские организации обеспокоены инициативами по изменению порядка обеспечения лекарствами и спецпродуктами орфанных пациентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа принтеров этикеток
РЕКЛАМА