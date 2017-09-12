Минздрав распределил еще ряд лекарств, закупленных за средства госбюджета-2016

Министерство здравоохранения Украины распределило препарат для детей, больных гепатитом, а также несколько противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, закупленных за средства госбюджета 2016 года.

Соответствующие приказы ведомства обнародованы на сайте ведомства.

Речь, в частности, идет о двух медикаментах, необходимых для лечения туберкулеза, – "Линезолф", "Ремедия" общей стоимостью 2,514 млн грн, АРВ-препаратах для ВИЧ-инфицированных - "Абакавира сульфат" и "Ламивудин" (1,242 млн грн), а также о препарате "Ливел" для детей, больных хроническим гепатитом (172,7 тыс. грн).