Разработанная программа развития сельской медицины направлена на разрешение существующих проблем – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициирует внедрение в Украине программы реформирования сельской медицины.

"По моему поручению разработана программа развития сельской медицины", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве.

Глава государства отметил, что состояние сельской медицины в Украине "ужасное: не хватает оборудования, лекарств... Нет медицинского персонала".

"Разработанная программа дает ответы на вопросы, стоящие сейчас перед государством", - заверил П.Порошенко.

По его словам, одно из направлений реформы сельской медицины – внедрение телемедицины, когда врачи смогут удаленно, с помощью интернета, консультировать пациентов.

"И главное: для жителей села эта услуга должна быть бесплатной", - сказал президент.

П.Порошенко также считает справедливым, чтобы часть средств, которые усилиями Генеральной прокуратуры Украины были изъяты у бывших руководителей государства, направить на реформу сельской медицины.

"Я буду просить правительство и народных депутатов учесть расходы на эти программы и в бюджете 2018 года", - сказал он.

При этом глава государства добавил, что рассчитывает в этом вопросе и на помощь Всемирного банка.