Медицина

11:42 08.09.2017

Менее половины детей в Украине в 2016г были полностью привиты от коклюша, дифтерии и столбняка

В Украине в 2016 году менее половины детей были привиты от коклюша, дифтерии и столбняка, сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте со ссылкой данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

При этом ведомство отмечает, что уже за восемь месяцев 2017 года уровень охвата прививками в стране вырос, однако не является достаточным, чтобы защитить общество от опасных болезней.

Так, согласно его данным, по состоянию на начало августа прививки от указанных заболеваний были сделаны около 29% детей в возрасте до одного года, что на 27 п. п. больше, чем за аналогичный период 2016 года (2%), тогда как в 2015 году уровень вакцинации составлял 20%.

Кроме того, по данным Минздрава, на начало августа 2017 года также повысился уровень вакцинации детей от туберкулеза – 47% против 13% - в 2016-м, гепатита "В" - 42% против 9%, кори, паротита, краснухи – 56% против 38%.

В то же время за семь месяцев этого года количество детей до одного года, вакцинированных от полиомиелита, сократилось до 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40%.

"Показатели охвата детей в возрасте до одного года улучшаются, но все еще не достигают 95%, рекомендованных ВОЗ", - отмечают в Минздраве.

Согласно его данным, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине имеются в наличии 811 тыс. доз вакцин от дифтерии и столбняка, 120 тыс. доз инъекционной и 1,9 млн оральной вакцины от полиомиелита, 1,7 млн доз для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 2 тыс. доз вакцин "Пентаксима", 1,2 млн доз вакцин КПК (корь, паротит, краснуха).

Кроме того, имеется в наличии 1,4 млн доз вакцин от гепатита "В", 99 тыс. доз от гемофилии, 29 тыс. - от бешенства, 800 тыс. доз вакцины БЦЖ (от туберкулеза).

В ведомстве утверждают, что все вакцины есть в регионах, кроме вакцины для профилактики полиомиелита: в пяти регионах она закончилась из-за неправильно оформленного запроса.

К настоящему времени Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), закупающий вакцины, входящие в календарь прививок, поставил в Украину 97% вакцин, закупленных за средства госбюджета 2016 года.

По данным Центра общественного здоровья, к 6 сентября 2017 года в Украине было зарегистрировано восемь случаев заболевания столбняком.

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