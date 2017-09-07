При реформировании системы здравоохранения необходимо учитывать возможности IT

Система здравоохранения Украины нуждается в использовании возможностей современных информационных технологий, заявил глава государства Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде в четверг.

"Нельзя отделять информационные технологии от других сфер жизни, поскольку лучшими для общества проектами являются те, которые возникают на стыке отраслей - ІТ и сельское хозяйство, ІТ и медицина. На прошлой неделе я дал задание учесть это при подготовке закона о развитии сельской медицины - внедрение телемедицины, чтобы обеспечили доступ к медицине всех 14 млн, которые сегодня проживают в украинском селе", - сказал он.

Кроме того П.Порошенко также отметил, что сельская медицина является важным элементов в реформировании системы здравоохранения.

Как сообщалось, изменения в госбюджет 2017 года предусматривают выделение дополнительных 4 млрд грн для развития сельской медицины