Медицина

17:31 06.09.2017

Эпидемии гриппа в этом году уже не избежать

По данным Минздрава Украины, в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 2017-2018 годов в стране ожидают три штамма гриппа ("Гонконг", "Брисбен" и новый для украинцев штамм "Мичиган"), в связи с чем учреждения здравоохранения Киева активно готовятся к появлению новых возбудителей гриппа.

"В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому принадлежит и штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Но несмотря на "неагрессивность" штамма медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать", - цитирует в среду днем заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника пресс-служба КГГА.

По его словам, многолетние наблюдения за гриппом, данные об иммунитете к заболеванию у здоровых лиц, а также низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине дают все основания прогнозировать рост числа заболевших на 14%.

"Поскольку вирус "Мичиган" является подвидом "свиного" гриппа, то он имеет схожие признаки заболевания. Его инкубационный период составляет 4-7 дней. Грипп "Мичиган" отличается тяжелым течением с большой вероятностью возникновения осложнений", - предупредил заместитель главы КГГА.

В горадминистрации отметили, что как только вирус попал в благоприятную среду (на слизистую оболочку еще здорового человека), он сразу начинает размножение. У больных наблюдается повышение температуры до 38,7С - 40С, которая остается высокой в течение 3-х и более суток.

Также у больных может наблюдаться один или несколько следующих симптомов: головная боль, ломота или боль в суставах, мышцах; сонливость, слабость, отказ от еды; кашель без отхождения мокроты; обильное выделение пота; сухость слизистых оболочек рта, носа, носоглотки.

В ходе прогрессирования гриппа состояние больного может осложняться из-за развития пневмонии (первичной, вторичной или смешанной), серозного менингита, энцефалита. При заражении вирусом гриппа "Мичиган" осложнения развиваются достаточно быстро и протекают сложно.

"Киевские медики первыми в Украине встречаются с вызовами, которые связаны с появлением новых возбудителей инфекционных заболеваний, в частности - гриппом. Например, в 2003 году - с атипичной пневмонией, в 2006-м - тяжелым острым респираторным синдромом, в 2009-м - пандемическим гриппом. Поэтому еще в межэпидемический период медицинское сообщество столицы тщательно готовится к появлению новых возбудителей гриппа. Мы обновляем материально-техническую базу лечебных учреждений, закупаем тест-системы, диагностикумы и проводим вакцинацию киевлян", - заверил Н.Поворозник.

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