Минздрав поддерживает законопроект профильного комитета по трансплантации органов с некоторыми замечаниями

Министерство здравоохранения Украины поддерживает законопроект № 2386а-1 о трансплантации органов и других анатомических материалов, разработанный комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский на заседании комитета во вторник.

"Мы поддерживаем последнюю версию закона о трансплантации. Но есть три технических вопроса – относительно финансирования системы трансплантации, функционирования – возможно, его функции (центра трансплантации - ИФ) будут урегулированы подзаконными актами. Третий вопрос – экспертный, хирургический касается забора трупных материалов", - отметил он.

Законопроект по трансплантации после его доработки рабочей группой будет рассмотрен профильным комитетом на заседании 4 октября.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 апреля 2016 года приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386а-1), предусматривающий презумпцию несогласия на трансплантацию.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте Верховной Рады, при каждом медицинском учреждении, получившим соответствующую аккредитацию от Минздрава будут созданы специализированные отделения трансплантологии, а также этические комитеты, которые должны будут фиксировать волеизъявление реципиентов, контролировать деятельность учреждения на предмет недопущения нарушений основных принципов добровольности и бескорыстности, а также норм законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает усиленне уголовной ответственности за нарушение порядка трансплантации органов или анатомических материалов.

Согласно тексту проекта закона, его реализация не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

В свою очередь, бывший заместитель министра здравоохранения О. Сивак, высказала мнение о том, что, несмотря на необходимость совершенствования нормативной базы, создание системы трансплантации в первую очередь требует формирование четких критериев и механизмов взаимодействия врачей различных специальностей и медицинских учреждений, определение потребности населения в транспланации по нозологиям, а также создание стандартов трансплантации.