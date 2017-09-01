Минздрав распределит вторую партию закупленных за госбюджет стентов до конца октября

Министерство здравоохранения распределит вторую партию закупленных за госбюджет стентов до конца октября, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Вторая партия до октября будет завезена и распределена. На сэкономленные деньги будем продолжать закупку, обеспечения будет достаточно", - сказал он в ходе презентации поставки первой партии стентов в Киеве в четверг.

Замминистра уточнил, что за средства госбюджета 2016 года закуплено 10,3 тыс. стентов для стентирования при остром инфаркте миокарда. Сэкономленные средства позволят закупить еще 5-7 тыс. стентов, что покроет около трех четвертей потребности в них.

А.Линчевский также сообщил, что Минздрав изменил принцип распределения стентов и будет их направлять в клиники, которые проводят стентирование.

"Мы даем тем больше стендов, чем больше больница их ставила, мы даем с запасом", - сказал он.

А.Линчевский также сообщил, что в ближайшее время в Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках Государственной программы развития сети реперфузионных центров будет установлен ангиограф. Это позволит проводить стентирование с использованием закупленных за средства госбюджета стентов.

"Мариуполь одним из первых провел тендерную процедуру, ангиограф по новой программе появится первый именно в этом городе. Следующую встречу предлагаю запланировать в Мариуполе на первой манипуляции на установке первого государственного стента на ангиографическом оборудовании, деньги на который выделило правительство", - сказал он, уточнив, что в рамках данной программы стенты пациентам с острым инфарктом миокарда будут устанавливаться бесплатно.

Как сообщалось, Минздрав 16 августа утвердил распределение изделий медицинского назначения (ИМН) для стентирования коронарных сосудов для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года. В частности, Минздрав распределил между четырьмя областями девять оклюдеров для закрытия артериального потока общей стоимостью 148 тыс. грн. В частности, Винницкая и Житомирская области получили по три комплекта, Полтавская – два, Черновицкая – один.

Кроме того, Минздрав распределил 98 комплектов стент-систем для стентирования почечных артерий общей стоимостью 435 тыс. грн. Таким образом, 34 системы получила Донецкая область, семь – Днепропетровская, 10 – Луганская, три – Киевская, 13 – Харьковская, одну – Хмельницкая.

Институт сердца при Минздраве, в свою очередь, согласно приказу, получит 10 систем, Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии (оба - Киев) – 20. Также для данных учреждений предназначено 23 и девять (соответственно) педиатрических баллон-катетеров для легочной вальвулопластики. Днепропетровская область должна получить 16 таких катетеров, Закарпатская – два. Общая стоимость 50 распределенных балон-катетеров составляет 148 тыс. грн.

Кабмин выделил местным бюджетам субвенцию в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для развития в Украине сети кардиологических центров.

Минздрав определил в 11 областях 13 медицинских учреждений, которые соответствуют всем необходимым критериям для закупки на условиях софинансирования ангиографического оборудования.

Закупку изделий медназначения по программе стентирования коронарних сосудов за средства госбюджета 2016 года провело британское закупочное агентство Crown Agents, которое закупило 63,626 ед. ИМН, в том числе 10,354 тыс. стентов – 100% от заказа.