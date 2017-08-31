Медсеть "Добробут" планирует в концу 2019г открыть кардиоцентр

Медицинская сеть "Добробут" планирует открыть кардиологический центр и развивать в нем, кроме операций на открытом сердце, направление стентирования и коронарографии, сообщил директор сети Олег Калашников.

"Думаю, частные клиники рано или поздно войдут в государственные проекты. Понятно: если в "Добробуте" проводятся операции на открытом сердце, то не делать стентирование или коронарографию было бы странным. Когда мы построим свой кардиоцентр, будем развивать это направление", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя Государственную программу развития сети реперфузионных центров и проведения стентирования для лечения острого инфаркта миокарда.

О.Калашников отметил, что данное направление является инвестиционно привлекательным.

"В настоящее время наша кардиохирургия – это сложные по компетенции операции, операции на открытом сердце. Это небольшая ниша на рынке, а с помощью стентирования, как я понимаю, убирается 90% всех кардиологических проблем. Поэтому мы планируем развивать это направление", - сказал он.

Директор сети сообщил, что кардиоцентр будет открыт на базе реконструируемого объекта.

Вместе с тем, по словам О.Калашникова, инвестиции в новое строительство кардилогической клиники могут составить около $100 млн, что существенно увеличит стоимость медуслуг.

"К сожалению, мы не ощущаем такой глубины медицинского рынка, которая позволит нам оправдать такие вложения, даже если построим суперсовременную многопрофильную клинику. Не факт, что мы наберем такое количество платежеспособных пациентов", - сказал он.

Как сообщалось, первая кардиооперация в "Добробуте" была проведена в декабре 2016 года.

Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планирует в 2017 году провести 200-250 операций на сердце, в 2018-м увеличить их количество до 400.

В кардиоцентре "Добробута" проводятся операции на открытом сердце. Инвестиции в открытие кардиоцентра составили более 50 млн грн. Центр может проводить до 40 операций в месяц при средней продолжительности операции 3-6 часов.

В 2016 году сеть медицинских учреждений ЧАО "Добробут" открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отделением хирургии для детей и взрослых. Инвестиции в открытие центра составили немногим более 216 млн грн.

Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детские клиники, две поликлиники и один стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.

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