Медицина

16:47 29.08.2017

Анализ реестра инсулинозависимых пациентов позволит выявить реальное количество "мертвых душ"

Анализ реестра инсулинозависимых пациентов позволит установить реальное количество таких пациентов и выявить среди них "мертвые души", считает президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко.

"Сейчас нужно проанализировать этот реестр, посмотреть, сколько людей не является в аптеку за препаратами. Среди них есть лежачие, но это небольшой процент. Вместо них за инсулином в аптеку придут родственники. Среди тех, кто не приходит в аптеку и не получает инсулин, уже есть реальные "мертвые души", - отметила она.

Кроме того, Л.Петренко акцентировала внимание на том, что в ряде областей – Днепропетровской, Одесской, Львовской, Тернопольской - процесс перехода на электронный реестр протекает проблематично.

Она также отметила одну из проблем для пациентов с сахарным диабетом - отсутствие средств для контроля уровня сахара в крови.

"Если раньше хотя бы детей до 18 лет обеспечивали за средства бюджета тест-полосками, то сейчас они не получают их третий год", - сказала она.

Ранее Минздрав заявил, что большинство областей перешло на электронный реестр пациентов, нуждающихся в препаратах инсулина. Вследствие введения реестра значительно изменились данные о количестве больных сахарным диабетом – с 220 тыс. до 174 тыс.

По расчетам Минздрава, введение электронного реестра поможет ежегодно экономить около 0,5 млрд грн из государственного и местных бюджетов.

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