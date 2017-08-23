Медицина

12:35 23.08.2017

Кабмин утвердил создание Нацагентства по закупке лекарств

Кабинет министров Украины утвердил создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

Соответствующее решение о принятии концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, в рамках которой создано агентство было принято на заседании Кабмина в среду.

"Заказчикам – нам, это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", - отметила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации данной концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.

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Интерфакс-Украина
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