Минздрав должен утвердить модель расчета стоимости медуслуги – Богомолец

Министерство здравоохранения Украины должно утвердить модель расчета стоимости медицинской услуги, понятие которой введено в законодательную базу после принятия весной 2017 года закона об автономизации клиник, считает глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Парламент дал старт медицинской реформе еще в апреле, когда проголосовал, а президент подписал инициированный комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения законопроект №2309, так называемый "закон об автономизации больниц". Он впервые ввел в наше законодательство термин "медицинская услуга" и, соответственно, разрешил ее оплачивать. Для того, чтобы закон реально заработал, Минздрав должен утвердить модель расчета себестоимости услуги, чтобы было понятно, какую именно сумму должно покрывать государство за лечение конкретного пациента", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О.Богомолец подчеркнула, что в ходе подготовки законопроекта об автономизации многие депутаты опасались, что это приведет к приватизации учреждений здравоохранения.

"Медицинская услуга – это, по сути, коммерциализация. Но наша задача была не коммерциализировать медицину, а ввести новую единицу расчета, качество которой можно проверить и гарантировать. Раньше единицей при расчете бюджета была больница, получавшая финансирование просто за то, что она есть, а теперь новой единицей стала медицинская услуга, предоставляемая конкретному пациенту. То есть, деньги за пациентом уже "пошли", но еще "не пришли", поскольку Минздрав не может сказать, сколько конкретно денег и за каким пациентом должны "пойти"", - сказала она.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада приняла закон №2309-д об усовершенствовании законодательства в вопросах деятельности учреждений здравоохранения, предусматривающий, в частности, предоставление автономии клиникам в вопросах хозяйственных деятельности. Закон запрещает приватизацию государственных и коммунальных больниц и предусматривает перевод медучреждений из статуса бюджетных учреждений в статус некоммерческих и неприбыльных предприятий, а также возможность официально оплачивать предоставленную медпомощь медучреждением за средства разных финансовых источников - государственного, областного, городского и районного бюджетов, страховых компаний, фондов, средств любых юридических лиц и физлиц.

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