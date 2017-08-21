Роды и наблюдение за беременностью будут осуществляться в Украине за счет государства

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за оказание услуг по родовспоможению, а также наблюдению за беременностью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг", - отмечено в сообщении министерства.

Согласно законопроекту № 6327, государство гарантирует гражданам Украины, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лицам, которые признаны беженцами или требуют дополнительной защиты полной оплаты за счет средств государственного бюджета медицинских услуг (а также лекарственных средств) связанных с беременностью и родами.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что медицинская реформа, предусматривает изменение механизма финансирования.

"В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 года начнут получать от государства оплату за конкретно предоставленные услуги конкретному пациенту" – отмечено в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов, одним из которых станет оплата Национальной службой здоровья напрямую родильным домам стоимости родов по единому для всей страны тарифу.