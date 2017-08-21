Медицина

18:01 21.08.2017

Роды и наблюдение за беременностью будут осуществляться в Украине за счет государства

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за оказание услуг по родовспоможению, а также наблюдению за беременностью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг", - отмечено в сообщении министерства.

Согласно законопроекту № 6327, государство гарантирует гражданам Украины, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лицам, которые признаны беженцами или требуют дополнительной защиты полной оплаты за счет средств государственного бюджета медицинских услуг (а также лекарственных средств) связанных с беременностью и родами.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что медицинская реформа, предусматривает изменение механизма финансирования.

"В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 года начнут получать от государства оплату за конкретно предоставленные услуги конкретному пациенту" – отмечено в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов, одним из которых станет оплата Национальной службой здоровья напрямую родильным домам стоимости родов по единому для всей страны тарифу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос о выделении допсредств на лечение тяжелобольных за границей может быть решен на этой неделе

Украинские хирурги могут регулярно осуществлять хирургическое лечение эпилепсии путем разделения полушарий

Минздрав распределил ИМН для стентирования коронарных сосудов, закупленных за средства 2016г

В Минздраве в рамках реформы госуправления появиться пять директоратов

ПРООН объявила закупки лекарств за средства 2017г по нескольким программам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog204.html
РЕКЛАМА