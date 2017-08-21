Вопрос о выделении допсредств на лечение тяжелобольных за границей может быть решен на этой неделе

Вопрос о выделении дополнительных средств на лечение за границей тяжелобольных украинцев может быть решен на этой неделе, сообщил пациент и общественный деятель Юрий Андреев на своей странице в социальной сети "Фейсбук" в понедельник.

По его словам, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун при личной встрече заверила, что Минздрав определил реальную финансовую потребность по программе лечения пациентов за рубежом и расчеты направил в Кабмин.

"Народные депутаты и чиновники обещают найти средства, чтобы максимально покрыть расходы по государственной программе. Министерство здравоохранения взяло на себя ответственность за поиск необходимой суммы в рамках бюджета самого ведомства", - написал Ю.Андреев.

При этом он отметил, что пациенты предпочли бы получить средства на лечение из спецфонда Кабмина.

"Нельзя спасать одних тяжелобольных ценой жизни других пациентов", - считает Ю.Андреев.

Кроме того, активист акцентирует, что, помимо выделения дополнительных средств, пациенты требуют изменения самой "системы спасения жизней украинских граждан" и будут продолжать отстаивать необходимость внедрения системы трансплантации в Украине.

Как сообщалось, ранее тяжелобольные пациенты провели ряд акций с требованием выделить дополнительные средства для лечения 118 чел. за рубежом.

Изначально госбюджетом 2017 года было предусмотрено 203 млн грн на программу лечения граждан за рубежом. На эти средства в зарубежные клиники были направлены 74 чел., в том числе 34 ребенка.

Дополнительно выделенная сумма в 186 млн грн позволила отправить на лечение только 47 пациентов.