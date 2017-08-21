Украинские хирурги могут регулярно осуществлять хирургическое лечение эпилепсии путем разделения полушарий

Хирургическое лечение эпилепсии пациентов с тяжелыми поражениями головного мозга путем разделения полушарий может осуществляться в Украине регулярно, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заведующий отделением функциональной нейрохирургии Института нейрохирургии им. Ромоданова Константин Костюк.

"Проблема в том, что чаще всего такие пациенты не доходят до нейрохирургов, а лечатся локально, длительно время принимая различные антиэпилептические препараты. Сейчас данная операция может начать широко применяться", – отметил он.

При стандартном хирургическом вмешательстве при эпилепсии удаляется один очаг эпилептических приступов – пораженный участок мозга.

"Данная операция отличается тем, что ее делают пациентам с обширным или множественными поражениям одного полушария. В таких случаях проводится радикальное хирургическое вмешательство, целью которого является полное блокирование распространения патологической эпилептической активности из одного полушария в противоположное, здоровое ", – уточнил К.Костюк.

По его словам, в целом ежегодно в хирургическом лечении эпилепсии нуждается 1-1,5 тыс. чел. При этом гемисферотомию – разделение полушарий – необходимо проводить, как минимум, 10-15 пациентам в год.

"Залог успеха хирургического лечения эпилепсии, в первую очередь, зависит от опыта и знаний нейрохирургов, а также от глубокого сотрудничества с неврологами, эпилептологами и нейрофизиологами. Большое значение имеет правильность определения показаний и вида хирургического вмешательства", – отметил К. Костюк.

Гемисферотомия впервые была проведена в Киеве украинскими нейрохирургами в июле 2017 года. В настоящее время осуществлены две такие операции.