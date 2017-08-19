Медицина

11:58 19.08.2017

В Минздраве в рамках реформы госуправления появиться пять директоратов

В Министерстве здравоохранения Украины в рамках реформы государственного управления появиться пять директоратов, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Среди новых структурных подразделений, которые будут созданы в министерстве, помимо директората стратегического планирования и евроинтеграции – директорат общественного здоровья, медицинских услуг, фармацевтический директорат, директорат медицинского образования, кадров и науки.

"Наша команда очень заинтересована в усилении министерства для успеха медицинской реформы и приложит максимальные усилия для оперативной и максимально детальной коммуникации всех сторон данного процесса", – написала У.Супрун.

Как сообщалось, 18 августа Кабинет министров Украины одобрил создание в рамках реформы государственного управления директоратов в составе 10 министерств и Секретариата Кабмина.

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Интерфакс-Украина
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