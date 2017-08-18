Медицина

15:33 18.08.2017

ЦОЗ проведет оценку системы эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины проведет оценку национальной системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИДом.

"Команда специалистов ЦОЗ проведет оценку базовых компонентов - рутинного эпиднадзора и надзора за случаями смерти среди людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, – на национальном и региональном уровне", - говорится в сообщении.

В ЦОС также отметили, что полученные в результате данной оценки данные будут использованы при разработке концепции общенациональной программы противодействия ВИЧ\СПИДу и помогут усилить борьбу с их распространением.

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Интерфакс-Украина
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