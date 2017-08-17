Профсоюз работников здравоохранения требует увеличить размер медицинской субвенции на 3,9 млрд грн

Профсоюз работников здравоохранения Украины требует от президента, правительства и парламента увеличения размера медицинской субвенции на 3,9 млрд грн с целью обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, сообщила пресс-служба союза на сайте.

Согласно сообщению, увеличение субвенции также необходимо для обеспечения выплат на оздоровление и погашение задолженности по заработной плате.

Профсоюз также просит установить медработникам государственных и коммунальных медицинских учреждений надбавку за престижность работы, обеспечить в полном объеме расходы на оплату труда работников Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины.

Кроме того, Профсоюз работников здравоохранения требует назначить министра здравоохранения с целью усиления ответственности за деятельность в этой должности в условиях реформы системы, которая является научно и экономически необоснованной и противоречащей Конституции и законодательству Украины.

Ранее профсоюз сообщал о проведении в начале сентября акции протеста.