Более половины украинцев имеют избыточный вес

Более половины украинцев (58%) страдает от лишнего веса, сообщила компания по предоставлению маркетинговой информации Nielsen в пресс-релизе.

Согласно ее исследованию, 37% жителей Украины пытаются похудеть.

"Для сравнения, в странах Азии, по данным Всемирной организации здравоохранения, от лишнего веса страдают 29% населения, 46% считают, что у них лишний вес, а 54% пытаются сбросить лишние килограммы", - отмечено в релизе.

Кроме того, в компании отметили, что 75% украинских потребителей внимательно читают состав товара, 73% готовы платить больше за продукты питания и напитки, производители которых предоставляют достоверные данные о составе и процессе их изготовления. При этом 76% лиц, предпринимающих попытки похудеть, прибегают диетам.

Компания Nielsen Holdings plc оказывает услуги по измерению и улучшению бизнес-результатов и предоставлению маркетинговой информации и работает более чем в 100 странах мира.

Nielsen Holdings plc входит в список S&P 500.

На рынке Украины компания присутствует с 1995 года.